Sri Lanka: une nouvelle grève nationale pour protester contre la hausse des impôts

Les ports, les hôpitaux, les écoles et les chemins de fer du Sri Lanka étaient à l'arrêt mercredi 15 mars. Une grève menée par les fonctionnaires pour protester contre le coût de la vie alors que le pays augmente les impôts. L'Île de l’océan Indien espère l’aide du Fonds monétaire international pour sortir de l’abysse financière.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Des taxes plus élevées, des factures d’électricité en hausse, un coût de la vie qui explose : après plusieurs années de crise économique, c’en est trop pour une partie de la population sri-lankaise qui protestait ce mercredi 15 mars.

Ces réformes impopulaires visent à obtenir l’aide du Fonds monétaire international. « Le 20 mars, le Sri Lanka espère obtenir l’aide du FMI pour éponger sa dette, explique Umesh Moramandali, économiste à l’université de Colombo. Les impôts ont significativement augmenté, ce qui a mécaniquement fait baisser les salaires. C’est pour ça que les docteurs, les professeurs et différents corps publics se sont mis en grève. »

Le plan de rigueur budgétaire du FMI

Endetté comme jamais dans son histoire, le Sri Lanka doit aujourd’hui rembourser 5,6 milliards d’euros par an à ses bailleurs. Le Fonds monétaire devrait lui en fournir la moitié et participer à la restructuration de cette dette, mais il exige un plan de rigueur budgétaire en contrepartie. « Il est très difficile d’imaginer des alternatives, car la crise économique est terrible. Les objectifs de réduction de la dette du FMI sont très stricts. Mais vu la colère populaire, on peut imaginer un léger allègement une fois l’accord signé », estime Umesh Moramandali.

Le commerce maritime, les transports et le système hospitalier ont été fortement perturbés mercredi sans qu’aucun incident majeur ne soit cependant à déplorer.

►À lire aussi Indépendance du Sri Lanka: «Après le soulèvement de 2022, ce 4 février n'est pas une date anniversaire banale»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne