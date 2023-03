En Chine, un tiers des «jeunes âgés» continuent à travailler

Un tiers des 150 millions de Chinois âgés de 60 à 69 ans continuent à travailler, dans un pays où l’âge moyen de départ à la retraite est fixé à 54 ans. Un chiffre publié par le Bureau national des statistiques, alors que le vieillissement de la population accroît la pression sur un système de pensions par répartition.

En mandarin, on les appelle les « 低龄老 » (Dīlíng lǎo) - « jeunes âgés » -, où les retraités âgés de 60 à 69 ans. Car officiellement, et cela n’a pas changé depuis plus de quatre décennies en Chine, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes, et même 50 ans pour celles qui sont salariées à l’usine. Sauf qu’aujourd’hui, un tiers des 147,39 millions de « jeunes âgés » continuent à travailler, selon les statistiques officielles. En Chine, la population en âge de travailler diminue en raison du déclin démographique.

« Salariés flexibles »

Un aveu qui trahit la faiblesse des retraites en Chine, notamment pour les concernés qui, pour la plupart, travaillent dans le secteur agricole et la sylviculture. Le mois dernier, des retraités ont manifesté dans plusieurs villes du pays afin de contester une diminution de leur allocation médicale. Le mouvement a vite été censuré, les manifestants rappelés à l’ordre, mais la gronde est toujours là.

Ces chiffres issus du septième recensement national sont d’ailleurs accompagnés de déclarations rassurantes dans la presse d’État, indiquant que le montant des pensions a augmenté ces dernières années. Il y a quelques jours, Qi Tao, le directeur adjoint du département des retraites au sein du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, affirmait ainsi que le système de versement des pensions avait été récemment unifié au niveau national, en intégrant notamment les salariés dit « flexibles » en intérim : c’est le cas des travailleurs migrants, mais aussi de plus en plus de jeunes Chinois qui doivent multiplier les contrats.

La base de la retraite mensuelle serait ainsi passée de 1 686 yuans (230 euros) en 2012 à 2 987 yuans (407 euros) en 2021. Selon les chiffres officiels encore, le montant des pensions des salariés des administrations et des entreprises a augmenté de 5% en 2020, 4,5% en 2021 et 4% en 2022.

Bombe à retardement démographique

Ce tassement est lié en partie aux difficultés de paiement des gouvernements des régions et provinces chinoises aux budgets essorés par la crise immobilière. Il sera difficile de continuer à augmenter la caisse de retraite avec la diminution des actifs, préviennent certains experts.

En raison de la bombe à retardement démographique, le principal fonds de pension du pays pourrait manquer d’argent d’ici à 2035. Parmi les solutions régulièrement avancées par les autorités : le report de l’âge de la retraite. En 2013, en 2015, en 2020, 2021 et encore aujourd’hui, sa simple évocation a suscité une véritable fronde sur les réseaux sociaux.

« Retarder l’âge de départ à la retraite qui n’est ni rationnel, ni nécessaire, est motivé par des considérations idéologiques selon lesquelles ce n’est que lorsque la santé des gens est sacrifiée qu’il peut y avoir un développement économique », écrivait en novembre 2020 un commentateur cité par l’agence Reuters.

Un quoi qu’il en coûte de la santé qui, cette année-là, a conduit les autorités à bloquer l’économie, afin de prévenir la pandémie de Covid-19. Depuis, plusieurs voix officielles ont défendu l’idée d’instaurer un régime de retraite par capitalisation en Chine.

