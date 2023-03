La Chine envoie des armes et des équipements militaires à la Russie, selon Politico

Alors que le président chinois Xi Jinping annonce se rendre à Moscou pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, le site américain Politico révèle des ventes d'armes de la Chine à la Russie. REUTERS - TINGSHU WANG

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des entreprises chinoises, dont une liée au gouvernement de Pékin, ont envoyé à des entités russes 1 000 fusils d'assaut et d'autres équipements susceptibles d'être utilisés à des fins militaires, notamment des pièces de drones et des gilets pare-balles, selon des données commerciales et douanières obtenues par Politico.