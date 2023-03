Le conflit entre la Malaisie et les partisans du sultanat de Sulu rebondit en France

Sur l’île de Bornéo, dix ans après « le conflit de Sabah », l’un des deux états malaisiens de l’île de Bornéo, le pays n’a pas encore tourné la page. Ce conflit oppose toujours les partisans d’un ancien royaume, le Sultanat de Sulu à la Malaisie.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Juliette Pietraszewski

En février 2013, plus de 230 Philippins, autoproclamés « Forces royales de sécurité du sultanat de Sulu et de Bornéo du Nord » avaient accosté à Sabah, envoyés par l'un des prétendants au trône de l’ancien royaume. L’objectif était de faire valoir ses revendications territoriales. Les affrontements entre militants philippins et militaires malaisiens ont fait plusieurs dizaines de morts dans les deux camps, des civils aussi ont perdu la vie. Aujourd’hui, ce conflit de Sabah laisse place à un combat judiciaire arbitré en Europe, et notamment en France où la justice vient de rendre une nouvelle décision.

Les héritiers autoproclamés de Sulu ont d’abord mené une action en justice auprès de l’Espagne en 2019. Le but était d'obtenir une indemnisation pour des terres à Sabah, en Malaisie. Des terres qui, selon eux, avaient été louées par leurs ancêtres à une société commerciale britannique au XIXe siècle. L’arbitre espagnol avait rendu une décision en faveur des demandeurs qui réclamaient plus de 14 milliards de dollars à la Malaisie. Face à cette situation, le pays s'est adressé aux tribunaux de plusieurs nations pour contester l'arbitrage, et empêcher son application.

En avril 2022, la Malaisie a demandé à Paris la suspension de cette exécution. Suspension accordée par la justice avec une ordonnance de sursis. Le motif : « éviter d’affecter la souveraineté territoriale du pays », selon les autorités malaisiennes. De leur côté, les héritiers autoproclamés de Sulu ont alors déposé une requête. Mais ce mardi, nouveau rebondissement : la cour d'appel de Paris l’a jugée irrecevable. En Malaisie, les autorités y voient une reconnaissance de la souveraineté du pays, et promettent d’utiliser tous les recours possibles face aux héritiers autoproclamés de Sulu.

