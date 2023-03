Le géant de l'internet Baidu rate le lancement d’un «ChatGPT» chinois

L'entreprise chinoise Baidu a dévoilé, jeudi 16 mars 2023, son robot conversationnel, concurrent à ChatGPT. Un cerveau artificiel dont n’a pas été faite la démonstration. Résultat : les cours de Baidu ont plongé jusqu’à 10% à la bourse de Hong Kong.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Baidu n’en est pas à son coup d’essai en matière d’intelligence artificielle. Après les robots taxis sans chauffeur, après les petits hauts parleurs intelligents « Xiaodu » qui disent le temps qu’il fait et répondent aux questions de nombreux foyers des mégalopoles chinoises, voici donc « Ernie Bot », le robot conversationnel censé concurrencer à terme ChatGPT.

Sauf que Robin Li, le patron de Baidu, n’aime pas cette idée de la course de vitesse avec les États-Unis. Le cerveau artificiel était dans les cartons des ingénieurs maison depuis longtemps, à en croire le patron de Baidu :

« Il ne s'agit pas d'un outil de confrontation high tech entre la Chine et les États-Unis, mais de l'aboutissement naturel du travail de plusieurs générations de techniciens de Baidu qui poursuivent leur rêve de faire évoluer le monde grâce à la technologie. »

Pas de course de vitesse selon Robin Li, mais toujours est-il que cette fois, Baidu a peut-être été trop vite pour dévoiler son robot. ChatGPT a suscité un grand engouement en Chine, de l’incompréhension aussi parfois sur un retard chinois en la matière. Les géants chinois de la tech Tencent, Alibaba ou JD.com sont sous pression pour sortir au plus vite leur robot conversationnel made in China.

Un lancement peu convaincant

Pour l’instant, seule une version en mandarin d'« Ernie Bot » a été présentée à la presse, sans démonstration de ses capacités, que Robin Li a reconnu inférieures à son prédécesseur américain. Autres paramètres à prendre en compte : l’intelligence artificielle au service de la population fait peur aux censeurs et les robots coincent forcement sur les questions jugées sensibles.

L’interface comprend certains dialectes en mandarin, ont fait savoir ses concepteurs. Mais ils ont reconnu qu'elle n’est pas aussi bonne en anglais. Cela a suffi à faire dévisser l’action Baidu à la Bourse de Hong Kong où le groupe est coté.

