Les Sud-Coréens perplexes après le voyage de leur président Yoon Suk-yeol à Tokyo

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés à Tokyo, jeudi 16 mars. Objectif du sommet: renouer des liens et détailler la compensation, au travers d’un fond, des victimes coréennes du travail forcé pendant l’occupation. Mais le bilan de cette rencontre peine à convaincre les Sud-Coréens.

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

Ils ne s’attendaient à rien, mais ils sont quand même déçus. Le sommet entre Yoon et Kishida laisse les Sud-Coréens de marbre, avec l’impression que le Japon en sort vainqueur. Le Premier ministre japonais n’a pas formulé d’excuses vis-à-vis du travail forcé pendant l’occupation. Il n’a pas évoqué non plus comment les entreprises nippones participeraient au fond de compensation des victimes.

Il y a tout de même un point positif qui ressort de ce sommet. La levée des restrictions japonaise sur l’export de matières premières pour les semi-conducteurs, éléments essentiels de l’économie sud-coréenne. Grâce à cet accord, Séoul compte s’extraire de la dépendance aux matériaux chinois, au risque de fâcher Pékin.

De son côté, la Corée du Nord n’est pas restée silencieuse. En plus des manœuvres conjointes avec les États-Unis, Yoon et Kishida ont annoncé plus de coopération face à Kim Jong-un. Pyongyang a lancé, jeudi 16 mars, un missile intercontinental pour « effrayer ses ennemis » selon les médias nord-coréens.

Quoi qu'il en soit, Yoon Suk-yeol s’estime tout de même satisfait de la rencontre avec son homologue japonais, mais il doit encore convaincre les Sud-Coréens.

