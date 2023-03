Visite du chancellier allemand au Japon: vers un renforcement des liens économiques et militaires

Le Japon et l'Allemagne vont renforcer leurs liens en matière de sécurité économique et de défense. C’est ce qu’ont déclaré samedi 18 mars le Premier ministre nippon Fumio Kishida et le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Il s'agit de la deuxième visite au Japon d’Olaf Scholz en moins d'un an. Il est venu, cette fois-ci, accompagné de six de ses ministres et d'une délégation des milieux d'affaires allemands, alors que Berlin souhaite approfondir et élargir ses échanges en Asie-Pacifique au-delà de la Chine.

Le Japon accueillera par ailleurs le sommet du G7 en mai à Hiroshima, dans l’ouest du pays. Fumio Kishida et Olaf Scholz ont souligné la nécessité, pour leurs deux pays, de diversifier davantage leurs chaînes d'approvisionnement, bouleversées par la pandémie de Covid-19 puis par l'invasion russe de l'Ukraine.

Renforcer leur influence sur les mines et les semi-conducteurs

Tokyo et Berlin veulent renforcer « leur influence dans des secteurs stratégiques, comme les ressources minières, les semi-conducteurs et les batteries, et partager les bonnes pratiques pour faire face aux risques », a expliqué M. Kishida. Les relations entre les deux pays sont désormais passées à un « nouvel échelon », s'est félicité M. Scholz, sans toutefois livrer beaucoup de détails.

Les ministres de la Défense allemand et japonais ont indiqué ce samedi dans un communiqué commun qu'ils allaient renforcer leur coopération, avec notamment de nouveaux déploiements de l'armée allemande en Asie-Pacifique à l'avenir et des exercices militaires conjoints. Les deux ministres comptent aussi préparer un futur « cadre légal » pour faciliter des activités militaires communes, et intensifier la coopération bilatérale dans les équipements et technologies de défense.

Erster Besuch eines 🇩🇪 Verteidigungsministers in Japan seit 16 Jahren - Im Rahmen der deutsch-japanischen #Regierungskonsultationen tauschte sich Minister Pistorius mit seinem 🇯🇵 Amtskollegen Hamada u.a. zum #IndoPazifik und möglichen gemeinsamen Übungen aus. pic.twitter.com/bpTbOoMtdi — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) March 18, 2023

