En Australie, la rude canicule provoque une extinction de masse des poissons

Des millions de poissons meurent dans le Sud-Est de l'Australie, comme on le voit ici sur cette image prise le 17 mars 2023, en raison d'une météo particulièrement rude.

Des millions de poissons morts continuent d’affleurer à la surface de la rivière Darling, en Australie. Une hécatombe provoquée par les bas niveaux d’oxygène dans ce cours d’eau et les très fortes températures, au-delà de 40°C, dans cette région ces derniers jours. Le phénomène est d’une ampleur inégalée mais pas inédit pour la petite ville de Menindee, où la gestion de l’eau par les autorités fait débat.

Publicité Lire la suite

Une température caniculaire et un niveau d’oxygène anormalement bas dans la rivière : c’est le cocktail qui a tué presque instantanément des millions de poissons dans le Sud-Est de l’Australie ces derniers jours. Leurs carcasses continuent par endroits à recouvrir entièrement la rivière.

Il s’agit en large majorité de brèmes osseuses, une espèce connue pour proliférer en période d’inondations – la région où ils ont été retrouvés en a été victime il y a peu – puis pour mourir en masse peu après. Mais dans des proportions pareilles, c’est du jamais-vu.

La météo est certes impitoyable dans cette région. En 2019 déjà, la sécheresse y avait tué près d’un million de poissons. Mais dans ce bassin hydrographique, le plus vaste d’Australie, les intérêts économiques sont également immenses, et sources de tensions. Il est ainsi abondamment exploité par des producteurs de coton, dont l’activité selon leur opposants provoque l’assèchement des rivières en aval, et sans véritable intervention des pouvoir publics.

En attendant, le thermomètre dans la région va rester au dessus de 30°C jusqu’à samedi prochain.

► À lire aussi : En Australie, la Grande Barrière de corail bientôt reconnue patrimoine en péril?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne