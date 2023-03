Kazakhstan: les élections législatives anticipées soulèvent beaucoup d'espoir

Un homme passe à cheval devant un tableau avec des affiches de campagne officielles des prochains candidats aux élections législatives et régionales dans une rue d'Almaty, au Kazakhstan, le 15 mars 2023. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Élections législatives anticipées ce dimanche 19 mars au Kazakhstan. Près de 12 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés du Majilis, la chambre basse du Parlement et des Mazlikhats, les Parlements locaux. L'Assemblée nationale a été dissoute il y a trois mois par le président Tokaïev réélu en novembre avec plus de 80% des voix lors d'une présidentielle sans concurrence. Le scrutin soulève beaucoup d'espoir des Kazakhs, qui espèrent voir se matérialiser les promesses de changement démocratique et de modernisation du pays.