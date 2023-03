The SeaCleaners s’attaque au fléau de la pollution plastique dans les eaux indonésiennes

En Indonésie, l’ONG The SeaCleaners lance son programme de dépollution plastique lundi 20 mars. Première étape à Bali, où l’opération est mise en place avec la collaboration des pouvoirs publics, d’associations et d’acteurs locaux.

Avec notre correspondante en Asie du Sud-Est, Juliette Pietraszewski

L’ONG The Seacleaners, va mettre à disposition de l’Indonésie son bateau appelé Mobula 8. Sa fonction principale : collecter des microparticules, des macro-déchets plastiques et des hydrocarbures. Les déchets sont ainsi récupérés avant d’atteindre l’océan.

Avec 10m3 de capacité, le bateau pourra rester en mer toute la journée, avec à son bord un équipage constitué de locaux formés pour cette mission. Antoine Iché est le coordinateur du projet. Il est à Bali depuis deux mois pour lancer l’opération :

« La complexité, c'est qu'on ne peut pas donner comme ça nos outils, nos bateaux de dépollution, aux pays sans les aider, sans leur expliquer comment ça fonctionne et sans leur apporter un soutien dans la maintenance et la gestion. Donc ici, en Indonésie, on apporte ce soutien pour lancer les opérations et démontrer que c'est possible de nettoyer les océans avec un bateau comme le nôtre. »

L’opération va aussi permettre des recherches scientifiques, explique Yvan Bourgnon, le président de The SeaCleaners :

« L'un des grands sujets, c'est la compréhension, la connaissance de cette pollution. Nos scientifiques nous disent tout le temps qu'ils sont démunis, qu'ils n'ont pas de données. Comme nous sommes une des premières grandes initiatives de collecte, ils sont demandeurs. Ces scientifiques veulent être présents sur place. Plus on aura de connaissances, plus nos collectes futures seront performantes. »

Pour rappel, l’Indonésie possède cinq des 20 fleuves les plus pollués au monde. Le programme de dépollution est plutôt bien accueilli par le gouvernement, Jakarta souhaitant réduire sa pollution plastique de 70% en 2025. 75% du plastique dans les océans proviendraient de la mauvaise gestion des déchets dans les pays asiatiques, explique encore l’ONG.

