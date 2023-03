Exercices militaires conjoints entre la Corée du sud et Etat-Unis: Pyongyang multiplie les signaux d'alerte

Exercices militaires conjoints Freedom Shield entre la Corée du Sud et les Etats-Unis : avion Chinook de l'armée américaine en manoeuvre le 19 mars 2023. REUTERS - KIM HONG-JI

Voilà plus d’une semaine que les démonstrations de forces s’enchaînent des deux côtés du 38ème parallèle. Ce lundi, la Corée du Nord assure que son tir de missile de dimanche était une « simulation d’attaque nucléaire, sur une cible ennemie majeure ». Un test réalisé en présence de Kim Jong-un et de sa fille qui est une réponse directe aux exercices conjoints des armées sud-coréennes et américaines qui ont débuté lundi dernier. Depuis le régime nord-coréen a redoublé de moyens pour dénoncer ce qu’il perçoit comme la répétition d’une invasion de son territoire.