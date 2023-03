Thaïlande: le Premier ministre dissout l'Assemblée nationale

En Thaïlande, le Premier ministre, Prayut Chan-ocha, a dissous ce lundi 20 mars l’Assemblée nationale. Cette décision était attendue qui donne le coup d’envoi de la campagne des élections législatives.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Les élections législatives auront donc lieu d’ici 45 à 60 jours, début mai, et elles verront s’affronter le général Prayut Chan-ocha, candidat à sa propre réélection et Paetongtarn Shinawatra, une femme de 36 ans, fille d’un ancien Premier ministre en exil, et figure politique d’opposition majeure dans le pays.

Le premier est arrivé au pouvoir par coup d’État en 2014, avant d’être légitimé cinq ans plus tard au cours d’un scrutin très controversé. L’opposition « rouge », le Pheu Thai, parti des Shinawatra a gagné les législatives pendant plus d’une décennie avant le changement de Constitution de 2017, effectué sous les militaires, qui impose d’obtenir une très large majorité au Parlement pour pouvoir gouverner.

Dans ce contexte, les résultats de plus petits partis capables de former des alliances seront aussi un facteur important. Le parti du ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul, qui a piloté la réforme de la dépénalisation du cannabis, un important nouveau marché en Thaïlande, et le parti Move Forward, qui a les faveurs de la jeunesse urbaine, seront à suivre de près.

