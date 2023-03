Le gouvernement sud-coréen renonce à revenir sur la durée légale du temps de travail

© PHILIP FONG/Pool via REUTERS

Le gouvernement sud-coréen a proposé, il y a quelques semaines, une réforme du temps de travail pour « assouplir » la durée légale de 52 heures par semaine. Celle-ci devait permettre aux employés de travailler près de 14 heures par jour pour permettre aux entreprises de faire face à des périodes de forte activité, et de rattraper ensuite ces heures supplémentaires.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Selon le gouvernement, flexibiliser la durée du temps de travail hebdomadaire était censé être un désir de la « Génération MZ », surnom donné en Corée aux personnes âgées entre 18 et 40 ans. Mais c'était sans compter sur le désaccord de la jeunesse et de nombreux syndicats dans un pays où l’on travaille chaque année près de 200 heures de plus que la moyenne des pays de l’OCDE.

« Je pense que l’idée même de permettre cette durée de temps travail, c’est une proposition qui va produire encore plus d’exploitation alors même que les gens travaillent énormément et sont souvent surmenés dans notre société, estime Kwon Su-jeong, 23 ans, étudiante en management. Proposer cette nouvelle durée de 69 heures comme ça au pied levé, c'est une façon de faire régresser la société et le marché du travail. » Un avis partagé par d’autres jeunes Sud-Coréens qui l’ont exprimé sur les réseaux sociaux ou à travers des banderoles sur les campus.

Le président recule

« Je suis convaincu que travailler plus de 60 heures par semaine n'est pas raisonnable du point de vue de la protection de la santé, a même fait marche arrière, mardi, le président Yoon Suk-yeol. Bien sûr, je sais que certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un pas en arrière par rapport à la politique de flexibilité du temps de travail. Mais il est difficile de protéger les droits à la santé des personnes vulnérables sur le marché du travail si nous ne fixons pas un certain nombre d'heures de travail par semaine. »

Lorsqu’il était candidat, il plaidait pour une durée maximale de 120 heures par semaine, soit 68 heures supplémentaires que les employés pourraient ensuite rattraper en congés. En Corée du Sud, près de 80% des travailleurs assurent ne pas être autorisés à prendre les deux semaines de vacances annuelles prévues par la loi.

