Inde: l'opposant Rahul Gandhi condamné à de la prison pour diffamation envers Modi

Le député du parti du Congrès, ancien candidat au poste de Premier ministre, risque ainsi d'être exclu de l'Assemblée, ce qui affaiblirait une opposition indienne déjà divisée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

« Pourquoi est-ce que tous les voleurs s’appellent Modi ? », lance Rahul Gandhi en 2019, lors d’un rassemblement électoral. Il cite alors Lalit et Nirav Modi, deux hommes d’affaires accusés pour détournements d’argent, et rajoute Narendra Modi, le Premier ministre. Il n’en faut pas plus pour qu’un député régional du parti du Premier ministre, qui s’appelle également Modi, dépose plainte pour diffamation au nom de toute la communauté des Modi.

Ce jeudi 23 mars, le magistrat d’une cour du Gujarat, une région dirigée pendant treize ans par Narendra Modi, lui donne raison, affirmant que la parole d’un député a un impact fort et que le crime est donc sérieux. Il condamne donc Rahul Gandhi à deux ans de prison, la peine maximum.

Un risque pour sa carrière

Issue de la famille du premier Premier ministre du pays, Jawaharlal Nehru, qui a donné trois Premiers ministres à l'Inde, Rahul Gandhi, 52 ans, fait l'objet de deux autres procédures pour diffamation. Il est également mis en cause dans un dossier de blanchiment présumé d'argent, qu'il conteste.

Le leader de l’opposition va faire appel et devrait éviter l’incarcération à court terme, mais sa carrière politique est menacée, car en Inde, tout député condamné à deux ans de prison ou plus est disqualifié et interdit de se représenter pendant six ans. L’avenir de Rahul Gandhi est donc dans les mains du président de la chambre basse, qui appartient au parti du Premier ministre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne