Chine: la reprise des voyages se fait au ralenti, quelques destinations tirent leur épingle du jeu

Depuis le 15 mars, la Chine autorise les voyages de groupes vers une quarantaine de pays. Après trois ans de fermeture des frontières liés à la pandémie, les touristes chinois sont très attendus, notamment pour les vacances du 1er-Mai. Mais la reprise va prendre du temps.

De notre correspondant à Pékin,

À côté des affiches pour les plages et paradis du shopping d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, celles montrant les paysages plus verts des pays européens s’étalent désormais derrière le comptoir de ce voyagiste du nord de Pékin. La boutique vient de rouvrir et on se prépare doucement aux vacances du 1er-Mai, explique le vendeur. « La plupart de nos voyages de groupes devraient faire le plein. Certains attendent cela depuis trois ans, souligne-t-il. En même temps, les billets ont augmenté et on est loin de la situation pré-Covid en termes de propositions de voyages. »

Exemption de visas

Selon les médias d’État, les ventes de voyages à l'étranger sont en plein boom pour la fête du travail. La réalité sur le terrain est plus contrastée. Le prix des billets d’avion reste élevé, les vacances chinoises sont raccourcies pour relancer l’économie et il faut le temps de faire les visas, indique-t-on chez North Travel International, joint par téléphone. « Si vous voulez partir le 1er mai, il faut vous inscrire au moins deux semaines à l’avance sinon on n’a pas le temps de faire les visas, précise le voyagiste. Pour l’Europe, on a le package France-Italie-Suisse qui marche bien. Mais là aussi, le processus est relativement lent, il faut compter une semaine à dix jours. »

Certains pays comme l’Égypte, très applaudis par les médias officiels, proposent des exemptions de visa pour les touristes chinois. Alors que le Japon et la Corée du Sud, contrairement à ce qui est dit dans les médias chinois, restent fermés aux voyages de groupes, affirment les tours-opérateurs. Pékin, via sa « diplomatie du tourisme », punit probablement le fait que Séoul et Tokyo ont imposé des restrictions aux touristes chinois lors de la réouverture de la Chine cet hiver.

Pôles Sud et aurores boréales

Parmi les destinations les plus vendues : les « voyages shopping » en Malaisie par exemple. Prix de départ cassés, mais obligation de visiter sur place dix centres commerciaux en sept jours.

La véritable reprise des voyages de groupe devrait de toute façon attendre encore quelques mois, estime-t-on chez Rocket Travel. « Pour les vacances d’été, les "voyages scolaires" à Singapour sont très demandés : vacances pour les parents et cours d’anglais pour les enfants, détaille monsieur Zao. On a aussi déjà des demandes pour l’Antarctique cet hiver. Dix-sept jours de voyage : Argentine, plus bateau pour le pôle Sud. En Europe, ce qui marche le mieux, c’est le tour France-Suisse-Italie. Le combo Moscou-Mourmansk, en revanche, a moins de succès, peut-être que les gens ont un peu peur (rire). »

Recul des aurores boréales au profit des classiques européens, sans parler du Laos en TGV, l’une des destinations favorites des retraités chinois, paraît-il. Même si pour encore un moment, c’est surtout le tourisme intérieur qui a profité de la levée des restrictions sanitaires en Chine.

