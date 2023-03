La Corée du Nord dit avoir testé un nouveau «drone» sous-marin d'attaque nucléaire

Un soldat de l'armée sud-coréenne observe la Corée du Nord depuis le poste d'observation de Paju, près de la frontière avec la Corée du Nord, vendredi 24 mars 2023. AP - Ahn Young-joon

Texte par : RFI

Selon les médias d’État nord-coréens, ce nouveau drone aurait pour ambition de créer un « tsunami radioactif » en mesure de détruire les ports et les navires ennemis. Une annonce qui laisse certains experts sceptiques et qui intervient un jour après que les États-Unis et la Corée du Sud ont mis fin à leurs plus grandes manœuvres militaires conjointes en cinq ans.