Thaïlande: réouverture d'une mine d'or controversée fermée pendant 7 ans

La fosse principale de la mine d'or Chatree, dans la province thaïlandaise de Phichit. AFP - LILLIAN SUWANRUMPHA

En Thaïlande, dans le nord du pays, l’une des plus grandes mines d’or du pays, fermée pour cause de dommages environnementaux et sanitaires causés aux habitants, a été autorisée à reprendre ses opérations. Un coup dur pour les mouvements écologistes dans le pays.