Avec ou sans Lula, l'agronégoce brésilien à l'assaut de la Chine

Son voyage est reporté sine die pour cause de pneumonie. Le président brésilien Lula devait se rendre à Pékin. La délégation brésilienne est pour sa part maintenue. Elle compte une centaine d'acteurs du commerce de produits agricoles. Ils cherchent de nouvelles opportunités chez le premier partenaire commercial du Brésil.

Cette visite d'État de Lula, qui prévoyait une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping, a été reportée, mais elle a été précédée par celle de son ministre de l'Agriculture, Carlos Favaro qui, depuis mercredi 22 mars, mène sur place des discussions afin de préparer le terrain.

Le commerce de produits agricoles au zénith

C'est en effet tout l'agronégoce brésilien qui part à l'offensive. L'an dernier, la Chine a acheté près d'un tiers des exportations agricoles brésiliennes. Six produits agricoles sur dix parmi les plus exportés du Brésil sont consommés en Chine, notamment la viande bovine. La demande locale de bœuf augmente et la production nationale ne peut la satisfaire entièrement.

Les chiffres donnent du tournis : plus d'un million de tonnes de bœuf, plus d'un demi-million de poulet, mais surtout plus de 53 millions de tonnes de soja brésilien ont été exportées du Brésil vers le géant asiatique, en 2022.

C'est pour vendre aussi des produits à plus forte valeur ajoutée que le responsable de la puissante Association brésilienne des industries des huiles végétales est du voyage. Également représentée au sein de la délégation brésilienne, l'Association nationale de protéine animale qui souhaiterait construire plus d'usines de transformation de viande et plus d'entrepôts sur le sol chinois pour faciliter les livraisons.

L'embargo sur le bœuf levé

Les deux pays doivent encore se mettre d'accord sur un protocole sanitaire et phytosanitaire. Mais le ton a été donné : l'embargo sur la viande bovine brésilienne, imposé il y a un mois en raison d'un cas « atypique » de vache folle découvert dans l'État septentrional du Para, vient d'être levé par la Chine.

Autre sujet en discussion : la création d'un fonds bilatéral qui financerait le développement des technologies vertes et des énergies renouvelables dans les deux pays. Selon la ministre de l'Environnement brésilienne, Marina Silva, ce fonds pourrait être utilisé pour la reforestation et le développement de l'économie durable, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert, dont la production engendre très peu d'émissions de gaz à effet de serre.

L'hydrogène vert fait l'objet d'un nouvel engouement mondial. Mais il ne représente actuellement que 2% de la production mondiale, car ses coûts de production sont encore très élevés.

