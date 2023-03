Nouvelle mode chez les étudiants en Chine: la désertion des cantines

Audio 01:03

Une entrée du campus de Wanliu, université de Pékin, en 2022 (photo d'illustration). AFP - NOEL CELIS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Chine, une nouvelle tendance vient d'apparaître et elle touche les étudiants. Ces derniers désertent les cantines des campus et privilégient les petits restaurants ouvriers à proximité des chantiers, attirés par la profusion de choix et les prix bas. Le phénomène met en lumière la mauvaise réputation des cantines scolaires du pays.