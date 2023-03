Chine: réapparition du discret Jack Ma, millionnaire fondateur d'Alibaba

Jack Ma de retour, en Chine. Le fondateur d’Alibaba a été vu lundi 27 mars lors d’une visite d’une école dans l’est du pays. Un « retour » d’exil pour le plus célèbre des retraités chinois, qui pourrait être le signe d’un assouplissement politique à l’égard du géant du commerce en ligne.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Comme souvent, après une disparition médiatique, les retours sont discrets en Chine. Aucune allusion dans les grands médias d’État chinois ce lundi 2 mars, seuls les réseaux sociaux et quelques sites d’information en ligne reprennent la nouvelle. Comme il y a deux ans, l’ancien professeur d’anglais fait son retour via la visite d’une école, un établissement allant de la maternelle au lycée financé par Alibaba à Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang où se trouve le siège de la compagnie.

Étude des techniques agricoles

Sweat blanc, casquette blanche, pantalon et chaussons noirs, Jack Ma a été photographié en train de converser avec les enseignants et les élèves. Selon le compte WeChat de l’école, l’échange aurait porté sur les questions d’éducation et l’intelligence artificielle, notamment ChatGPT.

Ce retour, même discret, ne passe pas inaperçu auprès du monde des affaires en alerte sur tout ce qui concerne l’ancien PDG du géant du commerce en ligne. Depuis qu’il a pris sa retraite pour son 55e anniversaire en 2019, Jack Ma a limité ses déclarations publiques. Officiellement, le retraité a voyagé dans plusieurs pays pour se renseigner sur différentes techniques agricoles. C’est aussi un passionné d’art. Avant son arrivée en Chine continentale, il a fait une brève escale à la foire Art Basel de Hong Kong, rapporte le South China Morning Post, journal dont Alibaba est propriétaire.

Rassurer les investisseurs

Cette discrétion contraste avec la personnalité du milliardaire, autrefois très exposé. En 2020, quelques jours avant la tentative d’entrée en Bourse d’Ant Group, filiale d’Alibaba, Jack Ma s’était attaqué publiquement au régulateur chinois et aux banques. Des propos qui avaient déclenché une vaste campagne de répression contre le secteur chinois de la tech. Aujourd’hui, la page semble tournée. Les autorités espèrent que cette réapparition viendra rassurer les investisseurs à la veille de l’ouverture du Boao Forum, qualifié aussi de Davos chinois dans l’île province de Hainan. Depuis la levée des restrictions sanitaires en décembre dernier, Pékin a fait de la relance de l’économie une priorité, après trois années de fermeture « Zéro Covid ». Ces derniers temps, plusieurs hauts responsables du Parti communiste du Zhejiang ont rendu visite au siège de l’entreprise, rapporte le FT, pour signer un accord stratégique.

