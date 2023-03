Russie: un père jugé à cause d'un dessin contre l'offensive en Ukraine de sa fille de 13 ans

À Efremov, une petite ville à 300 km de Moscou, un tribunal a ordonné le maintien de l’assignation à résidence d’Alexey Moskaliov, contre l’avis du ministère public. Cet homme de 54 ans risque trois ans de prison pour un dessin anti-guerre réalisé à l’école l’an dernier par sa fille de 13 ans.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

C’est à son domicile qu’Alexey Moskaliov attendra la fin de son procès et non pas en prison, comme le réclamait le ministère public. Il encourt une peine de trois ans de prison pour avoir discrédité l’armée russe à plusieurs reprises dans des commentaires postés sur l’équivalent russe du réseau « les copains d’avant ».

Mais c’est un dessin de sa fille Maria, âgée de 12 ans à l’époque des faits et qu’il élève seul, qui est à l’origine de ses démêlés avec la justice russe. Il y a environ un an, alors qu’on demandait aux élèves de sa classe de faire des dessins pour soutenir les soldats, Maria a représenté des missiles se dirigeant vers une femme et un enfant avec un drapeau ukrainien.

Alertée, la directrice de l’école a appelé la police qui a fouillé les réseaux sur lesquels son père était actif pour exhumer des commentaires qualifiés d’hostiles au pouvoir comme aux activités de l’armée russe en Ukraine.

Assigné à résidence depuis le 1er mars, il ne peut plus voir sa fille qui a été placée dans un foyer à la même date. Pire, il risque même d’être déchu de l’autorité parentale dans un procès qui doit s’ouvrir le 6 avril prochain. Une conséquence tragique des restrictions apportées à la liberté d’expression depuis le début de l’opération spéciale des forces russes en Ukraine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne