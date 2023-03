La population de Shanghai en baisse en 2022, une première en cinq ans

La Chine voit sa population diminuer, les villes chinoises aussi. Selon les chiffres publiés mardi 28 mars par le bureau national des statistiques, Shanghai a perdu des habitants l’année dernière, et cela pour la première fois en cinq ans.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Après Pékin, c’est au tour de Shanghai de voir sa population diminuer. Le centre de la capitale économique chinoise comptait ainsi 24,76 millions d'habitants l’an passé, contre 24,89 millions en 2021. Visiblement, le confinement du printemps dernier n’a rien arrangé. En raison des restrictions sanitaires drastiques qui ont contraint les Shanghaiens à rester chez eux pendant plus de deux mois, en raison aussi des usines au ralenti et des accès de la ville bloqués, 250 000 travailleurs migrants ont quitté Shanghai.

C’est la première fois en cinq ans que la mégalopole du delta du Yangtsé se dépeuple. Les raisons sont conjoncturelles, mais aussi structurelles. Comme dans beaucoup d’endroit en Chine, les Shanghaiennes ne souhaitent pas avoir d’enfants ou ne veulent en avoir qu’un en raison du coût élevé de l’éducation, et de la garde d’enfant, et plus généralement du coût de la vie dans les villes de la deuxième économie du monde.

La semaine dernière, Pékin a également annoncé une diminution de sa population, pour la première fois en 19 ans. Des statistiques en bernes, qui s’inscrivent dans une tendance générale. Cela fait maintenant plusieurs années que les sismographes démographiques s’affolent. L’an passé, la Chine a enregistré son taux de natalité le plus bas en 60 ans, soit 6,77 pour 1000 habitants.

►À lire aussi : Population chinoise en baisse: «Un échec de la politique démographique de Pékin»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne