La troisième édition du «choix Goncourt de la Chine» pour encourager le français et son enseignement

En Chine, pour la troisième année, des étudiants chinois apprenant le français ont choisi leur prix Goncourt. Le même que l’académie, puisque le choix des élèves s’est porté sur « Vivre vite » de Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le livre de Brigitte Giraud est « facile à lire ». « Une écriture émouvante », « un roman de l’intime qui ouvre sur l’universel », voilà ce que disent la centaine d’élèves des départements de français des dix universités qui ont participé à cette troisième édition du choix Goncourt de la Chine. Un évènement destiné à promouvoir le français et son enseignement.

« Il y a treize ans, 10 000 personnes apprenaient le français, maintenant ils sont 150 000, donc c’est quinze fois plus et le nombre des départements de français à triplé », explique Dong Qiang, directeur du département de français de l’université de Pékin.

Et pourquoi le Français ? Parce que « la France a toujours eu une image romantique auprès des lecteurs chinois », estime Li Nuo, doctorante en troisième année et représentante des étudiants du Choix Goncourt de la Chine pour sa faculté. « Le romantisme renvoie une bonne image. On a maintenant des lycéens qui apprennent le français en Chine et c’est une langue pour voyager et découvrir le monde », précise-t-elle.

Une langue qui permet de travailler dans les pays africains francophones

Si c'est une langue pour changer d’horizon, c'est aussi une langue pour travailler : « Je suis la doyenne de la faculté d’études françaises et francophones de l’université des langues étrangères de Pékin, explique Madame Mei. La langue française concerne la francophonie en général. Il y a de plus en plus de nos étudiants qui travaillent dans les pays africains francophones grâce aux liens économiques de plus en plus importants entre la Chine et l’Afrique. »

Et pour célébrer la création littéraire française contemporaine, quatre lauréats du Prix Goncourt participent ce mercredi 29 mars à une table ronde à l’Institut français de Pékin, dont trois ont fait le déplacement jusqu’en Chine.

