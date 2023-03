Taïwan: la présidente Tsai Ing-wen arrive aux États-Unis avant un passage en Amérique latine

La présidente Tsai Ing-wen à l'aéroport international de Taoyuan le 29 mars 2023. AFP - SAM YEH

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La présidente taïwanaise s'envole pour New York ce mercredi 29 mars, avant de rejoindre le Bélize et le Guatemala. Tsai Ing-wen se donne dix jours pour remplir deux objectifs périlleux. D'abord, convaincre les pays d'Amérique centrale qui ont reconnu l'existence de Taïwan qu'ils ont le fait le bon choix et qu'ils ne doivent pas céder à la pression chinoise. Ensuite, mettre en scène le soutien des États-Unis à la cause taïwanaise.