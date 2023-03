Reportage

Corée du sud: les exercices militaires menés avec les États-Unis s'intensifient

Des marines sud-coréens prennent position lors de la démonstration de leur opération de débarquement sur une plage après l'exercice militaire combiné de débarquement amphibie entre la Corée du Sud et les États-Unis, appelé exercice Ssangyong, à Pohang, en Corée du Sud, le mercredi 29 mars 2023. AP - Lee Jin-man

Tirs de missiles nord-coréens et exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud. C’est ainsi que les deux camps se répondent traditionnellement sur la péninsule coréenne. Alors qu’elles étaient à l’arrêt depuis 2018, les grandes manœuvres entre les armées américaines et sud-coréennes ont repris et se sont intensifiés ces derniers mois. Pyongyang estime qu’il s’agit de répétition générale d’une invasion de son territoire, tandis que Washington et Séoul assurent qu’ils sont défensifs.