L'Inde présente sa production locale d'équipements militaires à ses partenaires africains

Le gouvernement indien vient de conclure un important exercice militaire de dix jours avec une vingtaine de pays africains, dans le but de renforcer ses liens stratégiques avec le continent. Mais aussi d’augmenter ses exportations d’armes pour ces pays qui ne peuvent pas toujours accéder aux armes occidentales.

Hélicoptères, drones et fusils... À l'issue des exercices militaires Afindex menés pendant dix jours entre l’Inde et 23 pays africains, parmi lesquels l'Éthiopie, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda et l'Afrique du Sud, l’industrie indienne de l’armement a déployé son attirail mercredi 29 mars, rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis. L'opération s'est déroulée à Pune, principal centre de fabrication de matériel militaire du pays.

L’Inde, qui est depuis des années le plus grand importateur d’armement en valeurs marchandes, investit dans la fabrication locale, et a ouvert en février sa première usine d’hélicoptères. Le pays a injecté des milliards dans le secteur afin de devenir moins dépendante des importations, notamment de la Russie. Autre enjeu : renforcer sa frontière avec la Chine, objet de tensions.

Des équipements moins coûteux

New Delhi aimerait maintenant pouvoir exporter davantage, ce qui pourrait intéresser l’Afrique, car les armes indiennes devraient être moins chères que celles occidentales. Le pays espère, ces prochaines années, plus que doubler ses exportations annuelles d'armes et engranger quelque 5 milliards de dollars contre environ 1,7 milliard de dollars actuellement.

Selon un industriel indien cité par l’Agence France-Presse, les propositions commerciales à l’Afrique concerneraient surtout des équipements défensifs, comme des véhicules blindés, des radars et du matériel de télécommunications. Le ministre de la Défense s’est aussi engagé à partager l’expertise indienne en termes de fabrication et de recherches afin d’aider les pays africains à développer leur propre industrie.

