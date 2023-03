Le Japon va restreindre l'exportation d'équipements de fabrication de semi-conducteurs

Le Japon a annoncé ce vendredi 31 mars, son intention de restreindre l'exportation d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, alors que les États-Unis pressent leurs alliés d'imiter ses sanctions prises à l'encontre de la Chine dans ce secteur hautement stratégique.

Publicité Lire la suite

L'objectif de cette mesure est de « prévenir le détournement de la technologie à des fins militaires », a déclaré le ministre japonais de l'Économie, Yasutoshi Nishimura. Ce dernier assure toutefois qu'aucun pays n'était visé en particulier. D'ailleurs, ce vendredi 31 mars, Tokyo a annoncé que son ministre des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, se rendrait en Chine ce week-end. Une première pour un chef de la diplomatie japonaise depuis plus de trois ans.

Liens diplomatiques détériorés

Respectivement deuxième et troisième puissances économiques mondiales, la Chine et le Japon ont de très importantes relations commerciales. Néanmoins, leurs liens diplomatiques se sont détériorés ces dernières années, en raison des ambitions croissantes de Pékin dans la région Asie-Pacifique. Un fossé entre les deux voisins s'est encore creusé avec le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Tokyo a décidé de sanctionner la Russie à l'instar des autres pays du G7, tandis que Pékin s'est au contraire rapproché de Moscou.

Les tensions internationales se sont également accrues ces dernières années autour du secteur stratégique des semi-conducteurs, composants électroniques indispensables au fonctionnement des smartphones, des voitures connectées ou consoles de jeu mais aussi des équipements militaires. Les deux géants que sont la Chine et les États-Unis se livrent une féroce bataille pour la fabrication de ces puces. Et au nom de la sécurité nationale, Washington a multiplié ces derniers mois les sanctions à l'encontre des fabricants chinois.

►À écouter aussi : Les semi-conducteurs, le nouveau pétrole de l'économie

Limiter l'accès de Pékin à cette technologie

Le Japon « entend jouer un rôle responsable au sein de la communauté internationale » en tant que pays disposant d'une technologie de pointe en matière de puces-mémoires, a ajouté vendredi le ministre de l'Économie. Le gouvernement nippon compte lancer une consultation publique sur ce projet concernant 23 types d'équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés, et qui doit entrer en vigueur en juillet. Une dizaine d'entreprises nippones, dont Tokyo Electron et Nikon, seront affectées par ces nouvelles mesures.

La Chine a alors déclaré que le Japon se faisait « du tort » en voulant restreindre ses exportations, suite aux pressions américaines visant à limiter l'accès de Pékin à cette technologie. « Politiser, instrumentaliser et militariser des questions commerciales et technologiques déstabilisent artificiellement la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale », a commenté Mao Ning, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Japon « fait du tort aux autres, mais aussi à lui-même », a-t-il ajouté.

Effectivement, Washington avait annoncé en octobre 2022 de nouveaux contrôles à l'exportation pour restreindre la capacité de Pékin à acheter et fabriquer des puces haut de gamme « utilisées dans des applications militaires ».

La Chine a riposté fin 2022 en initiant une procédure auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), accusant les États-Unis de mettre en péril les chaînes mondiales d'approvisionnement. Pour réduire sa dépendance aux importations étrangères pour ses puces électroniques, la Chine a investi ces dix dernières années des milliards de dollars dans sa propre industrie de semi-conducteurs. Pékin a également annoncé début mars qu'elle allait injecter 1,9 milliard de dollars de financements dans l'un des principaux fabricants chinois de ce secteur, Yangtze Memory Technologies Co (YMTC).

►À lire aussi : Les États-Unis autonomes en semi-conducteurs grâce à Taïwan ?

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne