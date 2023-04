À Pékin, le chef de la diplomatie japonaise exhorte la Chine à libérer l’un de ses ressortissants

© Kyodo News via AP

Pour la première fois en plus de trois ans, les ministres japonais et chinois se sont rencontrés ce dimanche 2 avril en Chine. Parmi les sujets abordés, la détention d’un homme d’affaires japonais arrêté il y a une semaine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Outre son homologue chinois, Yoshimasa Hayashi a également rencontré le nouveau premier ministre chinois Li Qiang et le directeur du bureau central des affaires étrangères du parti communiste chinois (PCC), Wang Yi, ce dimanche à Pékin. Trois entretiens et à chaque fois, le chef de la diplomatie nippone affirme avoir « protesté contre la récente détention » d’un employé de la société pharmaceutique japonaise Astellas Pharma détenu pour des raisons inconnues en Chine, et demandé sa « libération immédiate ».

« Cet incident se produit alors que le gouvernement chinois cherche à attirer les investissements japonais en Chine, et nous y voyons une contradiction, a déclaré Yukiko Okano, la porte-parole adjointe du ministère japonais des Affaires étrangères, lors d’un point à la presse ce dimanche soir dans la capitale chinoise. Nous n’avons pas eu d’explication de la part des autorités et nous n’avons pas été en mesure de voir notre ressortissant ».

Cinq Japonais détenus

Au-delà de cette demande de remise en liberté, la diplomatie japonaise réclame également que la transparence soit faite sur le processus juridique conduisant à ces arrestations. Cinq Japonais sont actuellement détenus en Chine, dont deux ont déjà été jugés et reconnus coupables, affirme Tokyo. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a répondu que l’affaire serait traitée « conformément à la loi ».

Qin Gang a par ailleurs critiqué les restrictions annoncées par Tokyo il y a deux jours concernant l’exportation de semi-conducteurs. Cela va accélérer l’autonomie de la Chine, a laissé entendre le chef de la diplomatie chinoise, reprochant au Japon d’être le « laquais » des États-Unis.

► À lire aussi : Entretien - Japon: ​​​​«Il faut s'inscrire dans un rapport de force avec la Chine»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne