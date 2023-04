Corée du Nord: haut niveau d'activité nucléaire révélé par des images satellites

Un haut niveau d'activité a été détecté sur le site de Yongbyon, principal complexe nucléaire de la Corée du Nord, à l'aide d'images satellites prises entre le 3 et le 17 mars, selon un think-tank, après que le dirigeant Kim Jong-un a appelé, mardi 28 mars, à accroître la production de « matériel nucléaire militaire ».

Des images satellites prises entre le 3 et le 17 mars sur le site nucléaire nord-coréen de Yongbyon suggèrent que la construction d'un réacteur à eau légère y est sur « le point d'être achevée », d'après l'organisation 38 North, basée aux États-Unis. Selon ces mêmes images, l'édification d'un bâtiment a commencé, tandis que des rejets d'eaux issus du système de refroidissement ont été détectés, suggérant que le réacteur s'apprête « à être opérationnel », détaille encore le rapport du groupe de réflexion.

Ogives tactiques

Un réacteur de cinq mégawatts à Yongbyon continue également à fonctionner et de nouvelles constructions ont débuté autour de l'usine d'enrichissement d'uranium du site, probablement pour augmenter ses capacités. « Ces développements semblent refléter la récente directive de Kim Jong-un d'augmenter la production de matières fissiles pour renforcer son arsenal nucléaire », a analysé 38 North. Des médias d'État ont effectivement montré, mardi, le numéro un nord-coréen, qui a appelé à accroître la production de « matériel nucléaire militaire » afin d'augmenter de « manière exponentielle » la production d'armes nucléaires, en train d'inspecter une rangée d'ogives plus petites. Celles-ci semblent être des ogives nucléaires tactiques.

Selon des experts, les armes nucléaires tactiques sont le signe que la Corée du Nord réalise des progrès techniques, et semblent indiquer que le pays se prépare à effectuer un septième essai nucléaire. De leur côté, Séoul et Washington mettent en garde contre un nouvel essai nucléaire nord-coréen depuis début 2022. Tandis que les deux pays alliés ont renforcé leurs exercices militaires conjoints, Pyongyang procède encore à des tirs et des essais de missiles, tout en accusant Séoul d'être à l'origine de la détérioration de la sécurité régionale.

« Guerre réelle »

L'agence officielle nord-coréenne KCNA a dénoncé dimanche la série d'exercices conjoints menés par Washington et Séoul, mettant en garde contre la « capacité d'attaque nucléaire » de la Corée du Nord. L'armée nord-coréenne, qui a multiplié ses exercices militaires ces dernières semaines, a affirmé mardi avoir effectué un deuxième essai de ce qu'elle a présenté comme un « drone d'attaque nucléaire sous-marin ». Alors que Pyongyang a qualifié d'« irréversible » son statut de puissance nucléaire en 2022, le leader nord-coréen a ordonné à son armée ce mois-ci d'intensifier ses manoeuvres militaires en vue d'une « guerre réelle ».

