Avec la réouverture des frontières, les étudiants chinois se bousculent pour étudier en France

Reportage

Le président français se rend en Chine mercredi 5 avril. Une visite d’État où il sera question d’économie, d’Ukraine, mais aussi de la reprise des échanges universitaires après trois ans sous « zéro Covid-19 ». Et, à voir l’affluence au salon de l’étudiant de Campus France dimanche à Pékin, les candidats aux études en France ne manquent pas.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin,

Des bérets bleus, blancs et rouges à côté d’une tour Eiffel, les croissants et baguettes des sponsors et les stands de 38 universités et écoles françaises devant lesquels se pressent des étudiants venus au salon Campus France organisé dimanche 2 avril à l'Institut français de Pékin parfois accompagnés de leurs parents.

« Cette année, il y a des écoles de commerce, des écoles d’ingénieurs, des écoles de français langues étrangères, des écoles spécialisées qu’elles soient d’art, d’hôtellerie et restauration ou de psychomotricité, énumère Valentine Eurin, coordinatrice nationale de Campus France Chine. C’est totalement reparti (depuis la levée des mesures zéro Covid) et même nous avons plus de monde qu’avant la crise sanitaire. Avant 2020, nous avions 300 ou 400 inscrits dans nos salons, aujourd’hui, c’est plus de 1 000. »

► À lire aussi : La troisième édition du «choix Goncourt de la Chine» pour encourager le français et son enseignement

Une affluence qu’on n’avait pas vu depuis longtemps. Selon les données de Campus France, l'Hexagone accueillait plus de 30 000 étudiants chinois avant la pandémie de Covid.

Des autocollants de promotion de la France, au salon Campus France à l'Institut français de Pékin. © RFI/Stéphane Lagarde

Sur les affiches, le slogan Fàguó jiàn (« Rendez-vous en France ») et, pour patienter entre les stands, un quiz avec des goodies… Au sol, six cases sur la marelle avant de monter au ciel. Roland Dolais, fait partie des organisateurs de ce salon de l’étudiant 2023 : « Vous avez deux minutes pour répondre à six questions dans des domaines différents qui touchent au sport, à la culture, à la géographie française », explique-t-il. Et les questions s’enchaînent : quelle est la monnaie en France, le franc ou l’euro ? Quelle est le surnom attribué à Edith Piaf : la blonde, la môme ou la rose ? « On a lancé les inscriptions il y a un mois et on a vu monter les chiffres qui sont supérieurs à ceux qu’on connaissait avant le Covid, poursuit-il. Il y a un vrai engouement de ces étudiants qui n’ont pas hésité à quitter leur campus un dimanche pour venir se renseigner sur les différents parcours possibles dans le supérieur en France. » Et des questions pièges aussi... Avec quel pays la France partage sa plus longue frontière ? Réponse : le Brésil !

« Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont changé la donne »

Séance photomaton un peu plus loin avec des objets français et des mots choisis sur des pancartes. « J’aime la France », « amours », « étudier en France ». Comme pour le tourisme en Chine, la donne géopolitique (la guerre commerciale avec les États-Unis et le monde anglo-saxon) modifie les choix d’orientation des étudiants chinois. « Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont changé la donne, souligne Liu Huayin, représentante commerciale sur le stand Sciences Po. Avant, les lycéens mettaient le Royaume-Uni en première destination, maintenant ils regardent davantage vers les pays européens comme la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas notamment. »

« On parle souvent de romantisme, mais la France a une bonne réputation sur le plan scientifique aussi, ajoute une représentante de l’École polytechnique. « Nous avons fait Shanghai, Canton, Chendgu (la capitale de la province du Sichuan dans l’ouest de la Chine, NDLR) et on a été surpris, car on a vu énormément de gens à Chengdu qui avaient envie de poursuivre leurs études en France », se réjouit Anyuli sur le stand Paris Sorbonne.

« J’hésite entre l’objet croissant ou la pancarte "ensemble", car la France, c'est l’harmonie », réagit une étudiante devant la boîte à selfie. Même si en ce moment, ajoute-t-elle, j’ai entendu dire qu’il y avait des grèves et des manifestations. » À côté, le quiz se poursuit : « Qui est actuellement le président en France : Jacques Chirac, François Hollande ou Emmanuel Macron ? »

Après Shanghai, Chengdu, Pékin et Canton où doit se rendre cette semaine le président français, les 51 écoles qui participent à cette tournée de printemps du salon de l’étudiant Campus France en Chine iront le week-end prochain à Dalian, dans le nord, et Wuhan, au centre.

► À lire aussi : Chine : la reprise des voyages se fait au ralenti, quelques destinations tirent leur épingle du jeu

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne