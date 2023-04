Sud-Est asiatique: de nombreux employés malaisiens contraints de travailler comme cyber-escrocs

Généralement, les victimes sont attirées par des offres d’emplois sur les réseaux sociaux, ou par des appels téléphoniques, et les escrocs leur demandent de venir travailler en Thaïlande. (Image d'illustration)

Dans la presse locale malaisienne, des faits d’escroqueries et de fraudes en ligne sont régulièrement relatés. La semaine dernière, l’ambassadeur du Cambodge en Malaisie a notamment mentionné que 250 Malaisiens victimes d'escroquerie à l'emploi avaient été secourus en 2022 et ce n'est pas un fait isolé.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

Avant la crise sanitaire, la plupart des cas recensés, impliquant des Malaisiens, se passaient au Cambodge, mais depuis quelque temps la Birmanie (Myanmar) devient notamment un lieu où l'activité illégale en ligne se développe, notamment grâce à l'instabilité politique du pays. En juin 2022, il a été justement question de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie où trente-cinq Malaisiens avaient été secourus.

En février dernier, cinq demandeurs d’emploi malaisiens avaient aussi été secourus par l’armée thaïlandaise alors qu’ils avaient été contraints de travailler comme cyber-escrocs en Birmanie dans des conditions de détention très difficiles. La plupart de ces victimes préfèrent garder l’anonymat après ces expériences pour le moins traumatisantes. Elles disent avoir été affamées, maltraitées, ou encore battues. Et impossible pour les autorités de chiffrer le nombre de victimes malaisiennes, encore détenues dans cette région à l’heure actuelle.

Des offres d’emplois sur les réseaux sociaux ou par appels téléphoniques

Quant aux victimes, la presse locale rapporte qu’en Malaisie, elles sont souvent issues de la communauté chinoise parce qu’elles savent s’exprimer en plusieurs langues et toucher une plus large cible des personnes à arnaquer. Mais le recrutement se focalise aussi sur les Malais et les Malaisiens de la communauté indienne. Il s’agit souvent de personnes qui ont besoin d’argent.

Généralement, les victimes sont attirées par des offres d’emplois sur les réseaux sociaux, ou par des appels téléphoniques. Les escrocs leur demandent de venir travailler en Thaïlande par exemple ou dans un autre pays d’Asie du Sud-Est, pour un salaire promis entre 5 000 et 8 000 dollars. Sauf qu’une fois arrivée sur place, la victime est emmenée de force dans un lieu pour travailler pour une organisation criminelle. Certains témoignages de rescapés expliquent avoir travaillé de 8h à minuit pour encourager les gens sur les réseaux sociaux à cliquer sur des liens malveillants, avec un quota d’arnaques à respecter.

Sensibiliser la population face aux cyberfraudes

Alors en février dernier une campagne nationale anti-escroquerie a été lancée. Les autorités tentent en effet de multiplier les discours pour sensibiliser au mieux la population aux escroqueries à l’emploi et aux arnaques en ligne en général.

Récemment, le ministère des Communications et du numérique a demandé à toutes les entreprises de télécommunications de bloquer tout lien URL envoyé par SMS. L'objectif: empêcher les consommateurs d'être victimes de fraude en ligne. Une directive qui peut seulement entrer en vigueur par étapes.

La Malaisie réfléchit aussi à une réglementation à l'échelle de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) dans le but d'encadrer le transfert de données et faciliter la coopération internationale entre gouvernement et police pour lutter contre les arnaqueurs

