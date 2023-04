En Chine, Emmanuel Macron prône la «méthode douce» vis-à-vis de Pékin

Emmanuel Macron a débuté ce mercredi 5 avril sa visite en Chine. Le chef d'État français doit passer deux jours et demi entre Pékin et Canton pour relancer les relations franco-chinoises refroidies par la guerre en Ukraine, le président chinois étant un soutien de la Russie. À son arrivée, il s’est rendu à l’ambassade de France, où il a présenté sa stratégie à venir avec Xi Jinping.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Pékin, Julien Chavanne

Les premiers mots d'Emmanuel Macron à son arrivée à Pékin mercredi ont été pour les 22 000 Français installés en Chine et encore marqués par trois longues années sous Covid-19 : « L’ensemble de la communauté française en Chine a fait montre d’un courage remarquable. Je veux ici, vraiment, remercier toutes celles et ceux qui ont traversé cette période si difficile avec le sens des responsabilités, beaucoup de sacrifices, pour continuer d’être là. »

► À écouter aussi : Visite d’État en Chine pour le président français Emmanuel Macron, sous l’étendard européen

Le temps fort de cette visite d'État, ce sera pour jeudi avec cette rencontre très attendue avec Xi Jinging, le président chinois, et un dossier sur le haut de la pile : la guerre en Ukraine. L’objectif d’Emmanuel Macron est de faire bouger Xi Jinping, l’inciter à un geste pour la paix : « Le défi qui est le nôtre, c’est, en quelque sorte, de ne pas pousser bloc à bloc et, en quelque sorte, ne pas déjà écrire l’Histoire en considérant que cette guerre viendrait rejouer des logiques stratégiques déjà écrites. Je crois le contraire. »

Pas de mise en garde directe ni de coups de menton dans les mots du président français. Avec Pékin, Emmanuel Macron défend la méthode douce : « Quand on le dit respectueusement, plutôt d’abord en tête-à-tête avant de le clamer, quand on n’en fait pas des débats d’affrontements publics et télévisés, (quand) on est respectueux, je crois qu’on est entendus. »

Pas question de brusquer d’entrée de jeu Xi Jinping. « Menacer n’est pas la bonne solution », explique Emmanuel Macron, lucide : « On ne va pas négocier la paix pendant ce voyage. »

► À lire aussi : Emmanuel Macron en visite en Chine sans grand espoir de faire bouger les lignes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne