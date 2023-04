Visite d’Emmanuel Macron: la relance des échanges culturels, moteur de la relation France-Chine

Emmanuel Macron arrive en Chine ce mercredi 5 avril. Au programme : trois jours de visite d’État pendant lesquels il sera question d’économie, d’Ukraine mais aussi de la relance des échanges culturels entre Pékin et l’Europe, interrompus pendant la pandémie de Covid-19.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est dans une galerie d’art du Nord-Est de la capitale chinoise qu’Emmanuel Macron est attendu ce mercredi pour son retour en Chine. Le président français devrait passer un « Bon moment » – c’est en tout cas l’intitulé d’un événement qui se veut le reflet du renouveau des échanges culturels entre la France et la Chine comme nous l'explique Jonas Stampe, conservateur et chercheur principal au Red Brick Art Museum de Pékin :

« ''Bon moment'' doit être un moment parfait pour les visiteurs, une exposition qui présente le meilleur de l’art contemporain chinois et français avec des grands noms, mais aussi des œuvres de jeunes artistes chinois. »

« Bouffée de vie »

Le meilleur de l’art contemporain franco-chinois et en l’occurrence les œuvres de Huang Yong Ping, Tatiana Trouvé, Shen Yuan, Laure Prouvost ou encore Cao Fei : cette exposition incarne une renaissance des échanges culturels interrompus par la pandémie, d’une part entre la Chine et le reste du monde, mais en particulier avec la France qui occupe une place importante sur la scène de l’art contemporain chinois, disent les spécialistes du secteur dans le pays.

« L’arrivée du président français marque l’importance de la culture dans la société, mais aussi dans les échanges internationaux. C’est une bouffée d’air et de vie », poursuit Jonas Stampe.

À cette occasion, Emmanuel Macron doit inaugurer la 17ème édition du festival franco-chinois « Croisements », durement affecté dans sa partie spectacle vivant pendant les trois ans sous zéro-Covid en Chine – comme le cinéma d’ailleurs. À l’occasion de cette visite présidentielle, sort ce vendredi 7 avril sur les écrans chinois le film Notre-Dame brûle.

Son réalisateur, Jean-Jacques Annaud, est un habitué des voyages officiels. Un nom qui parle aux Chinois, selon le distributeur du film, Selim Elbeky : « Jean-Jacques est connu et ses films sont appréciés ici. Les Chinois savent qu’il est l’un des très rares réalisateurs étrangers à avoir tourné un film chinois, ''Le dernier Loup (Wolf Totem)'' en 2015. Et ''Notre-Dame brûle'' pareil : je me souviens d’avoir été en Chine lors de l’incendie et les Chinois étaient plus tristes que moi en voyant les images, c’est un lieu mythique ».

Une coopération artistique et culturelle franco-chinoise qui sera à l’honneur l’année prochaine, pour le 60ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Scène du film « Le Dernier loup », de Jean-Jacques Annaud. Mars Distribution

