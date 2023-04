Afghanistan : déjà trois mois de détention pour Mortaza Behboudi

Le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi a été arrêté le 7 janvier à Kaboul alors qu'il ne faisait que son travail : raconter l'Afghanistan des talibans. Sa famille, ses proches et l’association Reporters sans Frontières sont mobilisés pour le faire sortir de prison, ainsi que les très nombreux médias français (France 2, Mediapart, Libération, Arte, Radio France….) pour lesquels il a travaillé. Mais à ce jour, malgré de nombreuses démarches entreprises auprès de la mouvance talibane, il reste privé de liberté.

Depuis quelques semaines, sa famille a obtenu un droit de visite. Sa tante et son cousin, qui vivent en Afghanistan, sont autorisés à le voir, peuvent lui apporter de la nourriture et lui faire passer des messages. D'après ses proches, rapporté à la situation générale de la prison dans laquelle il se trouve, Mortaza Behboudi est traité « à peu près correctement ». Mais cela n'enlève rien à la gravité de son cas. Car il est poursuivi pour espionnage, un chef d'accusation fallacieux, employé pour faire taire aussi bien les femmes afghanes que les travailleurs humanitaires ou des membres de la société civile.

« Le problème de cette accusation, s’inquiète la journaliste Solène Chalvon, qui travaille sans relâche pour faire libérer Mortaza Behboudi, c’est qu’en général, elle est employée par le GDI (General Directorate of Intelligence), le corps des services secrets, qui inspire la crainte jusqu’au sein même du mouvement taliban. Ce sont ces services secrets qui ont non seulement décidé de l’arrestation de Mortaza, mais qui ont aussi décidé de le maintenir si longtemps en prison. Nos interlocuteurs à nous, ils sont au niveau ministériel : ministère taliban des Affaires étrangères, ministère de l’Information et de la Culture, ministère de l’Intérieur. Paradoxalement, ces trois ministères n’ont pas de difficulté à reconnaître qu’il y a eu un problème et qu’il y a des individus beaucoup plus inquiétants et dangereux que Mortaza à l’intérieur de leurs prisons, ce qui pourrait vouloir dire qu’il ne va pas rester trop longtemps enfermé. Mais le blocage vient toujours des mêmes cerveaux, des mêmes têtes au sein des services secrets talibans qui sont tout-puissants sur ce dossier ».

Mortaza Behboudi n'a rien à faire en prison, car le journalisme n'est pas un crime. Mais pour qu'il sorte, il faut que les talibans surmontent leurs divisions internes, et son entourage se méfie : les dernières promesses de libération n'ont jamais abouti.

