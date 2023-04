France: quel bilan pour la visite d'Emmanuel Macron en Chine?

Le président chinois Xi Jinping s'engage à « soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine ». C'est ce qu'on peut lire en tout cas dans la déclaration commune publiée ce vendredi soir 7 avril, à l'issue de la visite en Chine du président français Emmanuel Macron. Une déclaration dans laquelle ne figure ni la Russie, ni la condamnation de l'invasion russe.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Dans la déclaration commune entre la France et la Chine, publiée ce vendredi soir, le président chinois s’engage à « soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine ». Mais dans ce document en 51 points ne figure ni la Russie, ni la condamnation de l’invasion russe. Un appel renouvelé à la paix en Ukraine, oui, mais toujours pas de condamnation de la Russie.

À chaque fois que les Européens viennent en Chine, ils font chou blanc sur l'Ukraine et Xi Jinping mouline en boucle les positions de principe de la Chine contenues dans le plan de paix chinois en douze points, murmurent ici les pessimistes.

Et de fait, comme pour Charles Michel, Olaf Sholz ou Pedro Sanchez qui sont venus en pèlerinage à Pékin avant lui, Emmanuel Macron comme Ursula von der Leyen n'ont pas réussi à obtenir d'engagement plus avant de Pékin permettant de ramener « la Russie à la raison », selon les termes du chef de l'État français.

Alicia Herrero, économiste en chef Asie-Pacifique chez Natixis, qui vient d'écrire un article sur le sujet dans Asia Times, commente : « C'est un pèlerinage voué à l'échec, car la raison que les Européens donnent pour justifier leur voyage, c'est l'Ukraine ! Or, tout le monde sait que la Chine n'a aucune envie de changer sa position. Et en se rendant à Pékin, la seule chose qu'on peut obtenir, c'est que la Chine nous dise : "Si vous voulez ça, il faut me donner ça." »

C'est donnant donnant, disent les Chinois. Soit vous ratifiez le traité sur les investissements dont le Parlement européen ne veut pas, soit vous confirmez la souveraineté de la Chine sur Taïwan.

Dans la nouvelle déclaration commune franco-chinoise, publiée ce vendredi soir, à l'alinéa 6, « la France réaffirme son attachement à la politique d'une seule Chine », et contrairement à la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron n'a pas souhaité soulever la question de Taïwan pendant sa visite, alors que les tensions entre Américains et Chinois dans le Pacifique sont encore montées d'un cran – la Chine a déployé jeudi trois navires de guerre et un hélicoptère tueur de sous-marin près de l'île, en représailles à la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis.

Les optimistes notent cependant, pour leur part, que pour la première fois depuis le début de la pandémie, le président chinois a accompagné un de ses hôtes étrangers en province et qu'il accepte de signer avec lui une déclaration commune mentionnant l'Ukraine.

Le président français Emmanuel Macron, avec son homologue chinois Xi Jinping, buvant thé à Guangzhou, ce vendredi 7 avril 2023. AP - Thibault Camus

Pour Paris, le bilan de la visite de Macron reste positif Avec notre envoyé spécial à Pékin, Julien Chavanne Un thé et un dîner avec Xi Jinping sur la très chic île de Shamian, à Canton, avant une traversée en bateau de la rivière des perles. Emmanuel Macron s'est offert une jolie carte postale, puis a repris l'avion, après deux jours et demi de visite d'État. Ses trois heures passées en tête-à-tête avec le dirigeant chinois n'ont pas changé la donne. Les positions restent figées, puisque Pékin ne condamne pas l'intervention russe en Ukraine, refuse de jouer le médiateur auprès de Moscou, et ne s'engage pas formellement à ne pas livrer d'armes. Côté positif, néanmoins, selon l'Élysée : les deux pays veulent créer les conditions de la désescalade, même si dans le détail, l'entourage du président français a du mal à être plus précis. Seule véritable avancée : ils sont d'accord pour se revoir. Emmanuel Macron sera de retour en Chine l'an prochain, et Xi Jinping viendra en France.

