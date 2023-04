La Chine hausse le ton après la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, le 6 avril 2023. AP - Andy Wong

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après avoir déployé des navires de guerre près de Taïwan jeudi et vendredi 7 avril, la Chine annonce de nouvelles sanctions contre des individus et des institutions aux États-Unis. La rencontre entre la présidente taïwanaise et Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants américains passe mal.