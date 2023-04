Les défis qui attendent Kazuo Ueda, nouveau gouverneur de la Banque du Japon

Le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, va-t-il changer la politique monétaire menée par Haruhiko Kuroda pendant une décennie ? Cette politique de taux d'intérêt autour de 0 % pour vaincre la déflation, la baisse généralisée des prix qui minait le pays depuis les années 1990, se trouve à contre-courant des autres grandes banques centrales qui, depuis un an, resserrent les conditions de crédit pour lutter contre l'inflation ? Les analystes à Tokyo s'attendent à des ajustements graduels ces prochains mois de cette coûteuse stratégie.

De notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Kazuo Ueda est un professeur d'économie formé au MIT de Boston. Il est le premier gouverneur de la Banque du Japon non issu de la haute administration. Certains espèrent qu'il subira moins l'influence du gouvernement. Et osera commencer à réduire les effets déstabilisants de la politique monétaire ultra-accommodante. Depuis 2013, les actifs de la Banque du Japon ont plus que quadruple. Jusqu'à dépasser la valeur annuelle du PIB japonais.

Cette résistance de la Banque du Japon à suivre la tendance mondiale à la hausse des taux d'intérêt a pour effet de faire chuter le yen à son plus bas niveau en 32 ans face au dollar, de réduire le pouvoir d'achat des ménages. Et de renchérir les importations.

Pourtant, l'inflation se réveille au Japon. En janvier, elle a atteint 4,2 %, un niveau sans précédent depuis quarante ans. En raison surtout de la flambée des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. La banque s'attend à un net recul de l'inflation cette année. Car les hausses de salaires et la croissance au Japon ne sont pas suffisantes pour atteindre une hausse des prix stables à 2% fixée par le gouvernement.

Kazuo Ueda pourrait rendre la politique monétaire moins accommodante en ajustant le contrôle de la courbe des rendements obligataires qui fausse les mécanismes du marché.

La Banque du Japon n'est pas aidée par le gouvernement qui dépense sans compter, refuse les réformes structurelles pour dynamiser l'économie et financer le vieillissement de la population.

