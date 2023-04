En Thaïlande, les habitants de Chiang Mai priés de rester chez eux en raison de la pollution

En Thaïlande, les habitants de la grande ville du nord du pays, Chiang Mai, sont priés de rester chez eux, alors que la ville est classée, depuis le vendredi 7 avril, comme la plus polluée au monde.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Une épaisse couche de particules grises visible à l’œil nu recouvre la ville de Chiang Mai depuis quelques jours. En cause, les brûlis paysans et de gigantesques feux de forêts autour de la deuxième ville du pays, surnommée « la Rose du Nord », combinés aux fumées de véhicules et de l’activité industrielle.

La ville touristique affichait vendredi après-midi un taux de particules fines PM 2,5, si petites qu'elles peuvent s'infiltrer dans le sang, de 290 microgrammes par mètre cube, selon IQAir. Cela représente près de 70 fois le seuil maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a précisé l'organisation suisse de surveillance de qualité de l'air.

Appel au télétravail

Conséquence de ce nouvel épisode de pollution atmosphérique, vendredi, le gouverneur de la province de Chiang Mai, Nirat Pongsittitavorn, a demandé à la population de travailler à distance « pour se protéger et réduire l'impact sur la santé » de l'air pollué, dans un communiqué.

Ce n’est pas la première année que Chiang Mai se trouve au premier rang des villes les plus polluées au monde, devançant même les grandes villes indiennes et chinoises, mais la période de la pandémie avait offert une respiration à ses 130 000 habitants.

Mobilisation citoyenne

Une mobilisation citoyenne a pourtant bien eu lieu dans le pays, un groupe de militants ayant même soumis au Parlement un texte, le Clean Air Act, pour mettre le gouvernement thaïlandais devant ses responsabilités.

Le texte a été rejeté fois par le cabinet du Premier ministre tandis que le thème de la pollution de l’air fait timidement son chemin parmi les thèmes de campagne de certains candidats aux élections législatives qui auront lieu dans un mois.

► À lire aussi : La pollution atmosphérique, véritable enjeu de santé publique en Thaïlande

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne