Face à la Russie, l’Inde oscille entre opportunisme et prudence

New Delhi refuse que la guerre en Ukraine ne pénalise sa population et assume de développer ses relations commerciales avec Moscou. Mais semble sceptique face au bloc idéologique et stratégique que la Russie l’invite à rejoindre à long terme.

De notre correspondant à Bangalore,

C'est la dernière perche tendue cette semaine par Moscou à New Delhi : expatrier des Indiens en Russie pour combler le manque de main d'œuvre lié à la guerre. « Pourquoi pas, l’Inde manque de terres agricoles et la Russie manque de travailleurs », juge Nandan Unnikrishnan, expert auprès de l’Observer Research Foundation à New Delhi, spécialiste de l’espace post-soviétique.

En 2022, l’Inde et la Russie ont échangé pour plus de 32 milliards d’euros de marchandises. Un record. Cette somme, deux fois et demi plus élevée qu’en 2021, est largement liée à la vente de pétrole bon marché à l'Inde. Les deux pays cherchent désormais à diversifier leurs échanges.

À l’image de la diplomatie indienne, Nandan Unnikrishnan assume ce rapprochement avec l’ennemi juré de l’Occident. « Ce conflit [en Ukraine] est le fruit de conflits européens non résolus depuis l’URSS. L’Inde, pays en développement, le condamne, mais sa population ne peut en payer le prix. Et puis l’Europe achète bien du pétrole aux Russes indirectement via nos raffineries. »

Un rapprochement freiné par des économies divergentes

Pour faciliter ces transactions florissantes et contourner le dollar, Moscou et New Delhi ont décidé de cheminer vers des échanges en roupies-roubles. L’Inde a ouvert sur son sol plusieurs comptes dits « Vostro », que les banques russes peuvent utiliser pour facturer en roupie. Pour aller plus loin, les deux pays veulent harmoniser leurs systèmes bancaires (Mir pour la Russie, et RuPay pour l’Inde). « Cela va prendre du temps, car les économies russes et indiennes fonctionnent différemment », précise Nandan Unnikrishnan. Les rencontres se multiplient, mais Moscou a fait part plusieurs fois de son impatience.

« Nos échanges avec la Russie sont limités par rapport à la plupart des pays européens et doivent être développés », a déclaré en décembre le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, refusant que l’on fasse la leçon à son pays. « Le potentiel pour l’Inde est énorme pour le secteur pharmaceutique ou la culture de thé ou les produits phytosanitaires », abonde Nandan Unnikrishnan.

New Delhi circonspect devant la vision géopolitique de Moscou

Mais jusqu'où se rapprocher ? La question se pose encore plus fort depuis la publication fin mars d'une nouvelle stratégie de politique étrangère par la Russie. L’Occident y est désigné comme une « menace existentielle » et dans cette croisade, la Russie propose à la Chine et l’Inde de la rejoindre.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé réception, de façon vague. « Alors que le paysage international est confronté à des changements profonds, nous sommes prêts à renforcer la communication avec la Russie et l'Inde, pour envoyer un signal au monde », a déclaré son porte-parole Mao Ning, début avril.

De son côté, l’Inde est embarrassée, en tout cas silencieuse. « Dans sa stratégie de politique étrangère, la Russie a décrit la Chine et l'Inde comme ses deux alliés », explique dans The Indian Express Shyam Saran, ancien diplomate et président du Conseil consultatif de la sécurité nationale. « Or, la Chine fait un lien entre l’Ukraine et Taïwan. Imaginer l’Inde soutenir un tel bloc est un vœu pieux. »

La Chine et l’Inde s’affrontent le long de leur frontière himalayenne. Dernier incident : la publication début mars de nouveaux noms de villages par Pékin… situés dans l'État indien de l’Arunachal Pradesh. « Ces noms inventés ne changent pas le fait que ces villes font partie de notre territoire », a grondé New Delhi, jugeant que la tension militaire restait « très élevée ».

En réalité, l'Inde ne peut que s'inquiéter du rapprochement Russie-Chine. « Lors de sa visite d'État en mars, Xi Jinping a promis à la Russie un "partenariat sans limites" avec "aucun domaines de coopération interdits” », rappelle Shyam Saran. L'ancien diplomate alerte sur « l’influence chinoise étendue au point de faire de la Russie un vassal et de marginaliser la présence de l'Inde en Asie » qui en découle.

L’Inde ne veut pas d’un affrontement avec l’Occident

Si les nationalistes hindous n’hésitent pas à critiquer les pays de l’Ouest lorsqu’ils commentent les affaires internes à l'Inde, pas question pour New Delhi de rejoindre la triple alliance contre l’Occident et ses « pseudo-humanistes et néolibéraux » voulue par la Russie. « Jamais l’Inde n'adhèrera à un discours aussi agressif », avance Nandan Unnikrishnan pour expliquer le silence de New Delhi. Au-delà du lexique, l’Inde ne peut tout simplement pas tourner le dos à ses principaux partenaires commerciaux. En 2022, l’Europe et les États-Unis ont pesé à eux seuls pour plus de 200 milliards d’euros d’échanges. Soit sept fois plus que la Russie.

Si les échanges avec la Russie connaissent une forte hausse, c’est d'abord qu’ils ont toujours été principalement dus à la vente par Moscou de matériel militaire à l'armée indienne. Or, récemment, l’India Air Force n’a pu que constater l’incapacité de la Russie à honorer ses livraisons à cause de son engagement sur le front ukrainien.

« L’Inde ne peut résoudre aucun problème sans développement et continuera donc à échanger avec la Russie en 2022 », estime Nandan Unnikrishnan. Comme l’a montré la présidence indienne du G20, qualifiée de « fantastique » par Moscou, New Delhi ne devrait pas non plus donner de gage au bloc occidental devant les institutions internationales.

Pour garder son indépendance, New Delhi sait néanmoins qu’il va lui falloir prendre ses distances de façon feutrée avec Moscou. La rivalité avec la Chine, la nécessité de diversifier son complexe militaro-industriel l’oblige à se tourner vers d’autres pays, Occident en tête. L’approche des élections générales de 2024 en Inde va enfin concentrer l’attention du gouvernement central sur les affaires internes plutôt qu'internationales.

