Pour fabriquer ses batteries Megapack, Tesla va implanter une deuxième usine à Shanghaï en Chine

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla va implanter une deuxième usine en Chine, également à Shanghai, mais cette fois pour fabriquer ses batteries de stockage Megapack, selon l'agence de presse Xinhua.

La Chine est le marché « le plus compétitif » pour Elon Musk, patron de Tesla. Il avait déjà ouvert une usine en 2019. Très bien accueillie par les autorités chinoises. Cette usine implantée à Shanghai a produit quelque 711 000 voitures en 2022, soit 52 % de la production mondiale de Tesla.

Cette deuxième unité de production fabriquera des batteries Megapack. Rien à voir avec l'automobile, ce sont des batteries qui permettent de stocker et de stabiliser l'alimentation de réseaux électriques à haute tension. Les Mégapacks de Tesla, destinés à stocker l'énergie et stabiliser l'alimentation des réseaux électriques, revendiquent de pouvoir emmagasiner chacune plus de 3 MWh. L'usine aura une capacité initiale de 10 000 batteries par an et devrait commencer à produire « au deuxième trimestre de 2024 ».

L'annonce intervient dans la foulée de la présentation aux investisseurs par Elon Musk, fondateur de Tesla, d'un ambitieux, mais vague plan de croissance. Il avait confirmé début mars la construction au Mexique d'une autre usine, pour l'assemblage de véhicules, près de Monterrey.

La rivalité commerciale entre Chine et États-Unis continue

En tout cas, cette proximité d'Elon Musk avec la Chine agace prodigieusement Washington, alors qu'Elon Musk, prévoit de se rendre en Chine dès le mois d'avril et souhaite rencontrer le Premier ministre chinois, Li Qiang, selon Reuters.

Mais la lune de miel entre Elon Musk et Pékin n'efface pas la rivalité commerciale et les tensions diplomatiques. D'après le Washington Post, des chercheurs militaires chinois réclament désormais le déploiement rapide d’un projet de réseau satellite national pour concurrencer le Starlink d'Elon Musk qui représente selon eux « une menace majeure pour la sécurité nationale ».

