Nouveau report des élections locales au Sri Lanka

Un vendeur du principal marché de Colombo, le 14 novembre 2022.

La Commission électorale n’a toujours pas reçu de fonds du gouvernement pour mener les élections locales prévues le 25 avril et il est donc possible qu’elles n’aient pas lieu cette année, ce qui va à l’encontre d’une décision de la Cour suprême, et permet d’éviter au président d’éviter un test électoral difficile.