Crise économique: le Sri Lanka envisage d’exporter jusqu’à 100 000 macaques vers la Chine

Depuis plusieurs mois, le Sri Lanka fait face à la pire crise économique de son histoire et se trouve en situation de quasi-faillite. Pour renflouer les caisses, le petit pays insulaire de l'océan Indien envisage une solution inédite : jusqu'à 100 000 macaques à toque, une espèce de singe endémique, pourraient être vendus à l'étranger.

Ce sont plus d'un millier de zoos chinois qui ont fait cette demande au gouvernement du Sri Lanka. Et même si l'on ignore encore le montant proposé, un comité en charge du dossier a déjà été nommé par le ministère sri-lankais de l'Agriculture. La transaction a de quoi surprendre : le macaque à toque est sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et le Sri Lanka interdit presque toutes les exportations d'animaux.

Mais le pays est prêt à faire une exception pour remplir les caisses de l'État, d'autant que la loi sri-lankaise ne protège pas cette espèce endémique. L'île compterait deux à trois millions de macaques à toque. Omniprésent, l'animal est même considéré comme un nuisible. Il détruit les cultures, pénètre dans les villages en quête de nourriture et attaque parfois les habitants.

La Fondation pour l'environnement tire la sonnette d'alarme: les macaques à toque seront-ils exploités pour leur viande ? Pour la recherche médicale ? Selon ce groupe local de défense des animaux, il est injuste de vouloir se débarrasser du petit singe alors que l'urbanisation et l'expansion agricole détruisent son habitat naturel.

