Chine: des tempêtes de sables de plus en plus nombreuses dans les villes en raison du réchauffement climatique

La Chine confrontée à des tempêtes de sable record. Pour la cinquième journée consécutive, les Pékinois se sont réveillés ce vendredi matin sans pouvoir ouvrir les fenêtres. Avec le réchauffement climatique, les vents jaunes du désert de Gobi durent plus longtemps selon les spécialistes.

de notre correspondant à Pékin,

Ce cinquième jour consécutif de poussières a une nouvelle fait tousser les médias locaux ce vendredi 14 avril au matin à Pékin. Car si les tempêtes de sables ne sont pas nouvelles en cette saison, c’est la huitième fois cette année que les vents du Gobi s’installent dans les mégalopoles du Nord de la Chine.

« Le printemps est là, les fleurs sont partout, mais on ne peut pas les voir », explique cette trentenaire venue de la province du Jiangsu, croisée dans un parc de la capitale avec sa sœur et son bébé. Le petit est déguisé en cosmonaute pour échapper à la poussière qui pique les yeux. « Nous, on vient du Sud, et cette année, il y a aussi des vents de sable dans le sud. Cela fait une semaine qu’on est là. Et aujourd’hui, on a voulu sortir. Mais voyez : on porte des masques ! Et pour le bébé, on a mis cette grande visière en plastic que je dois maintenir sur son cou, sinon la poussière rentre », explique cette autre femme.

Sortie au parc ou des retraités jouent au Kong Zhu, le « bambou des airs » ou diabolo chinois qui semble tourner à l’unisson des vents de sable. Après un index de plus de 500 ces derniers jours, a environ 200 ce vendredi, les détecteurs de microparticules peuvent pratiquement respirer, mais les Pékinois continuent de s’interroger sur la provenance des poussières.

Une hausse des températures

Selon l’administration des forêts et des prairies, ces tempêtes sableuses à répétition viennent principalement du sud de la Mongolie et de la province chinoise de Mongolie intérieure. Elles affectent également cette année le sud du fleuve Yangsté : 400 millions de personnes dans quinze provinces sont concernées, disait l’observatoire météorologique de Chine mardi dernier.

Les activités humaines, le surpâturage, les centrales à charbon sont pointés du doigt et le réchauffement climatique qui les accompagnent. « En mars, le sud de la Mongolie et le nord-est de la Chine ont enregistré une élévation des températures de 5 à 8 degrés », note Liu Bingjiang dans des propos rapportés par le site d’informations Pangpai.

Ce réchauffement ajouté à l’absence de couverture neigeuse a entraîné une fonte précoce du permafrost, ajoute le directeur du département de l’environnement atmosphérique au ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement, libérant une plus grande quantité de sables.

