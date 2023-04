Pékin promet de «nouvelles opportunités» pour le Brésil

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rencontré ce vendredi 14 avril à Pékin le chef d'État chinois Xi Jinping, avec qui il espère renforcer les liens. Lula veut marquer le retour du Brésil sur la scène internationale, après l'ère Bolsonaro et démontrer que son pays peut jouer un rôle dans le « Sud global », une ambition que partage Pékin.

Publicité Lire la suite

La Chine a promis vendredi « de nouvelles opportunités » pour le Brésil, au cours d'une rencontre vendredi à Pékin entre le président Xi Jinping et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva qui a vivement critiqué la veille l'omniprésence du dollar américain.

« La Chine poursuivra un développement de haute qualité, accélérera la création d'un nouveau paradigme de développement et s'engagera dans la promotion d'une ouverture de haut niveau », a affirmé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé par les médias d'État. Le développement de la Chine ouvrira « de nouvelles opportunités » pour le Brésil et le monde, a ajouté la même source.

À Shanghai, le président Lula avait clamé la veille que le Brésil était « de retour sur la scène internationale », voulant ainsi tourner la page de l'isolement sous la présidence de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Le chef de l'État de la première économie d'Amérique latine a également déploré que le dollar américain soit encore utilisé pour la plupart des échanges internationaux. « Pourquoi tous les pays seraient obligés de faire leurs échanges en se basant sur le dollar ? Qui a décidé que le dollar serait la monnaie (de référence) ? » a lancé le président brésilien. « Aujourd'hui, un pays doit se procurer des dollars pour exporter alors qu'il pourrait le faire dans sa propre monnaie », a-t-il ajouté.

« Le Brésil cherche à retrouver une voie au sein de l’Amérique latine, mais au sein également du Sud global »

Pour Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine, il y a la volonté de Lula, qui est fraîchement réélu à la tête de la Fédération du Brésil, de marquer de son empreinte l’agenda international, précisément en Asie avec cette visite en Chine, et qui sera poursuivi par une visite d’une politique étrangère brésilienne en Afrique et au Moyen-Orient.

« Ce qui est intéressant de voir, c’est que le Brésil cherche à retrouver une voie au sein de l’Amérique latine, mais au sein également du Sud global. Cela explique des relations qui sont de plus en plus denses avec la Chine, mais qui sont dans la continuité des vingt ou trente dernières années des relations bilatérales entre la Chine et le Brésil, notamment avec les consortiums industriels, les consortiums de l’agrobusiness, avec une reprimarisation de l’économie brésilienne, précisément avec le renforcement des liens commerciaux et économiques chinois. »

🇧🇷 🇨🇳 Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva est accueilli officiellement par son homologue chinois Xi Jinping lors d'une cérémonie à Pékin, au début d'une visite d'État

🎥@pfcatterall #AFP #AFPTV ⤵️ pic.twitter.com/PnDBwoiSeg — Agence France-Presse (@afpfr) April 14, 2023

L’ambition chinoise de devenir le leader du « Sud global »

Offensif sur tous les fronts, le président chinois Xi Jinping veut placer Pékin au centre d’un nouvel ordre mondial. Il ne cache pas son ambition d’ériger la Chine en leader du Sud global, cet espace qui rassemble les quatre cinquièmes de l’humanité. Cette initiative passe notamment par la dédollarisation et la yuanisation des économies du Sud global dans un contexte de sanctions internationales.

« La question de la dédollarisation, et finalement de la yuanisation des économies et des économies du Sud global, est un sujet qui est travaillé depuis plusieurs mois et on voit que maintenant, les Chinois passent à l’action puisqu’ils ont réussi à convaincre, non sans difficultés, d’ailleurs, les Russes - et notamment, l’offensive russe en Ukraine a précipité ce facteur-là, précise Emmanuel Véron. Le Brésil est lui-même très favorable à ce type de yuanisation des économies. C’est également le cas d’économies au Moyen-Orient, je pense à des accords avec l’Arabie saoudite, qui est l’historique allié sécuritaire, militaire et diplomatique des États-Unis, et on pense également à l’Iran, dans un contexte de sanctions internationales. »

Pour ce spécialiste de la Chine contemporaine, il y a un contexte stratégique qui est celui des sanctions portées par Washington, et qui est précisément montré par Pékin comme étant une sorte de front contre le Sud global: « Pékin cherche à être le leader du Sud global, essayant de faire avancer ses pions sur cette dédollarisation, cette yuanisation et de trouver une voie de leader au sein de l’Organisation de coopération de Shangaï, au sein des Brics et on a un élargissement des pays partenaires avant la fin de l’année et l’année prochaine, qui viendront enrichir les rangs de ces différentes organisations internationales non-occidentales. »

►À lire aussi Brésil: à Shanghai, le président Lula rend visite au groupe Huawei

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne