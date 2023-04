Indonésie: le gouvernement indonésien envisage une nouvelle taxe pour les touristes étrangers

L’idée d’une nouvelle taxe pour les touristes intervient dans un contexte marqué par des incidents controversés concernant des touristes, et qui ont d’ailleurs été relayés sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Juliette Pietraszewski

En Indonésie, la vidéo d’un touriste étranger torse nu conduisant une moto sans casque et se disputant avec des policiers à Bali a fait le tour du web par exemple. Bali a aussi expulsé plusieurs dizaines de personnes pour avoir abusé de leurs visas touristes, d'où la volonté du gouvernement de mettre en place une nouvelle taxe.

« Un plan fiscal est en ce moment à l’étude » : voilà ce qu’a déclaré cette semaine le ministère indonésien du Tourisme. Un discours en phase avec le ministre des Affaires maritimes qui a, lui aussi, appelé à une nouvelle taxe.

Selon les ministères, une nouvelle taxe de séjour pour les étrangers pourrait développer davantage les destinations touristiques du pays ou encore être utilisée pour la conservation de l'environnement.

Des craintes que les touristes annulent leurs voyages

Mais cette idée ne semble pas séduire tous les acteurs du secteur touristique, qui pour certains craignent des conséquences négatives si cette taxe venait à voir le jour : « Cela ne doit pas amener les touristes étrangers à annuler leur projet de visiter l'Indonésie », avertit l'association indonésienne des micros, petites et moyennes entreprises.

« Ce n’est pas le bon moment pour imposer une telle taxe », affirme, de son côté, l'association indonésienne des hôtels et restaurants alors que l’Indonésie se remet doucement de la crise du Covid-19. D’autres, soulignent aussi la contribution indirecte des touristes aux recettes fiscales, en payant des impôts via les hôtels et les restaurants.

D'ici à quelques semaines, le plan fiscal à l’étude devrait être précisé par les autorités indonésiennes.

