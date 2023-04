La Corée du Nord se félicite après le test d'un nouveau missile balistique intercontinental

La Corée du Nord affirme vendredi 14 avril que le tir de jeudi était le test d’un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide. Une innovation technologique qualifiée de « succès miraculeux » par le régime, qui estime qu’elle améliore ses capacités de contre-attaque nucléaire. Après le tir, le Japon avait émis une alerte d’évacuation à sa population dans l’île d’Hokkaïdo avant de se rétracter. Pyongyang assure avoir pris en compte la sécurité des pays alentours dans l’essai.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Entouré de sa femme, de sa sœur et de sa fille, Kim Jong-un a supervisé en personne le test du nouveau missile balistique du régime jeudi. Cette fusée à trois étages a été baptisée Hwasong-18,dans la lignée d’autres projectiles à longue ou moyenne portée, et elle est censée, selon les mots du leader nord-coréen, « faire souffrir les ennemis de peur et d’angoisse ».

La maîtrise de l’envoi de ces missiles était un objectif de longue date du régime. Contrairement à ceux à combustible liquide, il n’est pas nécessaire de les recharger avant leur lancement. Ils sont donc plus faciles à stocker, à déplacer et plus rapides à envoyer. Par conséquent, cela complique leur détection et leur interception pour Séoul et Washington.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un et sa fille Kim Ju-ae, le 13 avril 2023. AP

Pyongyang avait déjà effectué plusieurs essais de missiles balistiques de courte portée avec ce type de combustible, mais pour la première fois, il s’agirait d’un missile balistique intercontinental. Si les capacités exactes du Hwasong-18 n’ont pas été communiquées, il serait au moins théoriquement en mesure de frapper la base américaine de l’île de Guam, située à environ 3 500 km de Pyongyang.

Une nouvelle communication musclée qui intervient comme souvent à un moment très symbolique : samedi 15 avril, Kim Jong-un célèbrera les 111 ans depuis la naissance de son grand-père Kim Il-sung, le fondateur du régime.

► À lire aussi : D'après les fuites du Pentagone, certains missiles nord-coréens ne seraient «pas opérationnels»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne