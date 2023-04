Le Dalaï Lama au cœur d'une polémique lancée sur les réseaux sociaux

Le Dalaï Lama, photographié au temple Tsuglakhang pour donner un sermon à Dharamsala, en Inde, le 7 mars 2023. AP - Ashwini Bhatia

Le Dalaï Lama, chef spirituel que tous les Tibétains vénèrent, dans la tourmente. Après la publication d'une vidéo dans laquelle on le voit demander à un garçon de lui « sucer la langue », lors d'une audience, il est pointé du doigt pour « abus sexuel ». Depuis New Delhi, le chef du gouvernement en exil défend le geste du Dalaï Lama et accuse Pékin d'avoir orchestré cette polémique.