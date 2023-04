À Pékin, Lula plaide pour un nouvel ordre mondial

Le président chinois Xi Jinping et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Pékin, le 14 avril 2023. Via REUTERS - HANDOUT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après une première journée plutôt placée sous le signe de l'économie à Shanghaï, le président brésilien s'est rendu à Pékin pour une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping. L'occasion d'évoquer la guerre en Ukraine et de tenter de s'imposer comme un possible médiateur dans ce conflit avec les Russes. Et plus largement, Luis Iniacio Lula da Silva a défendu, samedi 15 avril, l'idée d'une nouvelle approche des relations internationales.