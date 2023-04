Inde: l'ancien gouverneur du Jammu-et-Cachemire se lâche contre Modi

Cette photographie, prise par le Bureau d'information de la presse indien (PIB) le 16 septembre 2019, à New Delhi, montre le Premier ministre indien Narendra Modi (g) avec Satya Pal Malik, qui était à l'époque gouverneur de l'État du Jammu-et-Cachemire.

En Inde, propos de l’ancien gouverneur du Jammu-et-Cachemire contre le Narendra Modi sont explosifs. Dans une interview, il révèle qu’il a dû se taire sur de nombreuses failles de sécurité ayant conduit à un affrontement mortel avec le Pakistan. Et il dresse un portrait très peu élogieux du Premier ministre indien, à l’approche des grandes élections de 2024.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Février 2019. Un convoi militaire indien est visé par une attaque kamikaze occasionnant la mort de 40 soldats dans la région du Cachemire. L’Inde riposte en bombardant le territoire pakistanais, accusé d’abriter des terroristes.

Narendra Modi affirme avoir détruit un camp d'entraînement et tué plus de 300 insurgés. Le Pakistan nie. Modi est quoi qu’il en soit réélu deux mois plus tard, porté par la ferveur nationaliste du moment.

Ce vendredi 14 avril, Satya Pal Malik, à l’époque gouverneur du Jammu-et-Cachemire, a livré une autre version dans une interview. Il juge que le gouvernement central est responsable, car il a refusé un transport aéroporté aux soldats. Il explique qu’on lui a demandé de se taire sur ces failles de sécurité.

Anciennement proche du parti BJP de Modi, Satyapal Malik en profite pour critiquer le Premier ministre indien. Celui-ci serait « très mal informé » et se serait servi de cette attaque pour mieux attiser la haine contre le Pakistan en période électorale.

Une petite bombe, à l'approche des élections de 2024. Plusieurs médias et le parti du Congrès ont demandé des explications au BJP, qui n’a pas encore répondu.

► À lire aussi : Le Cachemire, tiraillé entre l'Inde et le Pakistan

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne