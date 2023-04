Indonésie: le président gracie une condamnée à mort pour trafic de drogue

Le président indonésien Joko Widodo, à Jakarta le 28 mars 2023. AP

Le président indonésien, Joko Widodo, vient d'accorder sa grâce à une femme condamnée à la peine capitale pour trafic de drogue. Elle se trouvait depuis plus de vingt ans dans le couloir de la mort. Amnesty International qualifie de « sans précédent » cette décision du chef de l'État. Selon l'ONG, plus de 500 personnes attendent leur exécution en Indonésie, parmi lesquelles un certain nombre d'étrangers.